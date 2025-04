Victor Angelescu, răspuns dur pentru fanii Rapidului! Reacţia acţionarului după ce a fost comparat cu dictatorul Nicolae Ceauşescu: „Nu putem să le acceptăm”

14:00

Dayro Moreno, fostul atacant al Stelei, a devenit cel mai bun marcator din istoria fotbalului columbian, cu un total de 353 de goluri înscrise în cariera sa, după ce a reuşit o dublă pentru actuala sa echipă, Once Caldas, în meciul câştigat cu scorul de 3-0 în faţa formaţiei America de Cali, sâmbătă, în Turneul […]