Marco Rossi a marcat golul victoriei în Dallas Stars – Minnesota Wild 2-3

15:40

A fost o cursă în care, cu o singură excepție, primii zece au terminat pe pozițiile pe care au luat startul. În aceste condiții, mai mult de jumătate din victoria de duminică a olandezului a fost obținută, de fapt, sâmbătă, în calificări. Max, the biggest in Japan A fost o cursă în care, cu o […] The post Max, the biggest in Japan! Concluziile lui Adrian Georgescu, după Marele Premiu al Japoniei appeared first on Antena Sport.