Horoscop 7 aprilie 2025 – Astăzi s-ar putea să vă simțiți blocat sau reținut

18:10

Pentru Donald Trump, "Ziua Eliberării" înseamnă un tarif universal minim de 10% pentru toate importurile și pedepse mai mari pentru țările cu care America are deficit. Trump a prezentat un grafic cu tarifele principalilor parteneri comerciali: Uniunea Europeană (20%); China (34%); Japonia (24%); Vietnam (46%); Taiwan (32%); India (26%); Coreea de Sud (25%); Thailanda (36%); […]