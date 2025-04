VIDEO. Makaveli a anunțat că-și dă demisia din Parlament. Ce funcție părăsește influencerul

20:00

Dolarul, unul dintre cele mai sigure refugii din lume în perioade de turbulențe, a fost evitat de investitori pe măsură ce incertitudinea privind tarifele și îngrijorarea cu privire la impactul acestora asupra creșterii economice din SUA se intensifică. Donald Trump a anunțat miercuri tarife ample pentru aproximativ 60 de țări, inclusiv pentru China și cei […] The post Dolarul își pierde valoarea de refugiu? Aurul strălucește la maxime istorice first appeared on Ziarul National.