Accident cumplit în județul Cluj: trei oameni au murit, în urma impactului dintre un microbuz și un camion/Mai mulți răniți, transportați la spital

19:00

După ce au lăsat Santierul Naval Mangalia în sapă de lemn și îi mai cer și despăgubiri și returnarea unor împrumuturi de la firma mamă, olandezii de la Damen primesc cadou de la statul român un ditamai contractul de peste 450 milioane de euro pentru construcția navelor militare. Culmea este că navele ar fi putut […]