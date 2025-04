CSM Reșița – Steaua 0-2! „Militarii” lui Daniel Oprița au făcut spectacol

23:40

Manchester United a primit o lovitură uriașă. Antrenorul echipei, Ruben Amorim, a confirmat, miercuri, că atacantul Joshua Zirkzee a suferit o accidentare la tendonul popliteu care îl va ţine departe de teren până la finalul sezonului, scrie DPA. Jucătorul de 23 de ani a venit pe Old Trafford de la echipa italiană Bologna, în iulie, […] The post Lovitură uriașă pentru Manchester United! O vedetă, OUT pentru restul sezonului appeared first on Antena Sport.