„Mă doare sufletul”. Reacţie tulburătoare după moartea lui Aaron Boupendza. Calvarul prin care trecea fotbalistul

15:20

Alexandru Tudorie a aflat şi el despre moartea lui Aaron Boupendza. Atacantul de 29 de ani joacă în prima ligă chineză, la WH Three Towns, şi a fost şi el şocat de vestea decesului gabonezului. Jucătorul de 28 de ani ar fi căzut de la etajul 11, iar autorităţile iau în calcul şi o sinucidere. […] The post Reacţia lui Alexandru Tudorie, din China, după moartea lui Aaron Boupendza: „Toată lumea este şocată aici” appeared first on Antena Sport.