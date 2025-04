Ion Ţiriac, investiţie de 100 de milioane de euro, în România! Zeci de mii de români sunt vizaţi

20:00

Jurgen Klopp ar accepta să îl înlocuiască pe Carlo Ancelotti pe banca tehnică a lui Real Madrid, a anunţat jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în transferuri. În ultima vreme s-a discutat foarte mult despre plecarea lui Carlo Ancelotti de la Real Madrid. „Don Carlo" mai are contract cu Real Madrid până la finalul sezonului următor, […]