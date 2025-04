Lionel Messi, aproape să semneze! Anunțul momentului despre viitorul superstarului

09:30

Ştefan Baiaram este unul dintre cei mai importanţi jucători ai lui Mirel Rădoi, la Universitatea Craiova. Atacantul lateral cotat la 1.7 milioane de euro are parte de un sezon spectaculos şi vrea să se despartă de olteni înainte de finalul contractului. Înţelegerea dintre cele două părţi expiră în vara lui 2026, dar Baiaram fortează un […] The post Lovitură pentru Mirel Rădoi! Ştefan Baiaram forţează transferul de la Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.