Un jucător de la Manchester United a certat fanii după revenirea istorică din returul cu Lyon: „E pentru voi”

13:30

Virgil van Dijk a semnat prelungirea contractului cu Liverpool. Căpitanul echipei de pe Anfield Road avea o înţelegere valabilă până la finalul sezonului, dar a semnat un nou contract, aşa cum făcuse şi Mo Salah cu câteva zile în urmă. Fundaşul olandez, unul dintre cei mai vechi jucători din lotul cormoranilor, a semnat prelungirea contractului […] The post Virgil van Dijk a semnat prelungirea contractului cu Liverpool appeared first on Antena Sport.