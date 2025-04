Mihai Stoica, dezvăluiri despre Dennis Politic! I-a găsit deja postul la FCSB: „Îmi place, vom juca la…

10:20

Echipa feminină de tenis a României este condusă de Canada cu 1-0, după ce Miriam Bulgaru a fost învinsă de Victoria Mboko în două seturi, cu 6-1, 6-4, vineri, în primul meci de simplu al întâlnirii care are loc în Ariake Colosseum din Tokyo, în Grupa A a calificărilor Cupei Billie Jean King. Bulgaru (26