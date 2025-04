Ana Andreea Beatrice şi Alexandra Anghel au dat lovitura! Au câştigat câte o medalie la Campionatul European

12:30

Agustin Escobar, director în cadrul companiei germane Siemens, şi familia sa se numără printre cele şase victime ale prăbuşirii unui elicopter, joi, în apele râului Hudson din New York, potrivit unui oficial din cadrul forţelor de ordine, citat de CNN. Soţia acestuia, Merce Camprubi, a fost nepoata fostului preşedinte al Barcelonei, Agusti Montal Costa, cel […]