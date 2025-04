Cu ce probleme s-a confruntat Florinel Coman. Antrenorul lui Cagliari, dezvăluiri înaintea meciului cu Inter

13:40

Meciul Panathinaikos – PAOK Salonic, din etapa a treia a play-off-ului Superligii din Grecia, se joacă duminică, de la ora 19:00, şi va fi transmis LIVE în AntenaPLAY. Echipa lui Răzvan Lucescu are mare nevoie de victorie pentru a scăpa de locul 4. În acest moment, campioana en-titre are 52 de puncte, fiind la numai […] The post Panathinaikos – PAOK Salonic LIVE VIDEO (duminică, 19:00). Duel crucial pentru Răzvan Lucescu în Grecia appeared first on Antena Sport.