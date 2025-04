România, înfrângeri pe linie la Billie Jean King Cup 2025! După Miriam Bulgaru, a pierdut şi Anca Todoini

17:20

Meciurile Gloria Buzău – Poli Iași și FC Hermannstadt – Petrolul Ploiești vor fi în format LIVE SCORE pe AS.ro. Partidele contează pentru etapa cu numărul 4 din play-out. Înainte de aceste meciuri, Gloria Buzău se află pe locul 9 în play-out, direct retrogradabil, cu 16 puncte. Poli Iași este pe locul 7, care duce […]