„Nu zboară ca avioanele supersonice” Atacantul lui Dinamo, verdict despre FCSB!

18:40

Un moment incredibil s-a întâmplat în a doua sesiune de antrenamente a Marelui Premiu al Bahrainului. Fernando Alonso a rămas cu volanul monopostului în mână. Situația putea scăpa rapid de sub control, însă pilotul spaniol a avut noroc și a reușit să oprească monopostul fără mari probleme. Fernando Alonso, protagonistul unui moment incredibil la antrenamentele […] The post Moment incredibil la antrenamentele Marelui Premiu al Bahrainului! Fernando Alonso a rămas cu volanul în mână appeared first on Antena Sport.