Rezultate catastrofice în 2024. Economia s-a prăbușit și doar cheltuielile și prețurile au crescut

O nouă tragedie șochează Statele Unite. Un elicopter cu șase persoane la bord s-a prăbușit joi în râul Hudson, la New York. Nu există supraviețuitori ai accidentului ale cărui cauze sunt deocamdată necunoscute. Un elicopter turistic s-a prăbușit joi în râul Hudson din New York, provocând moartea tuturor celor șase persoane aflate la bord, printre […]