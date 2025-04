Război total: Trump ordonă celebrarea Paștelui la Casa Albă, Marea Britanie susține că este un „festival păgân”!/ȘOCANT ce a făcut Joe Biden în 2024!

15:50

Donald Trump se laudă că este regele afacerilor, dar Tony Schwartz, autorul care ar fi scris de fapt „The Art Of The Deal”, spune acum că ar fi trebuit să se numească „The Sociopath”. După ce i-a expirat acordul de confidențialitate, Bill Pruitt, producător în primul sezon al emisiunii The Apprentice, pe vremea când se […] The post Cât de bun negociator este Trump? first appeared on Ziarul National.