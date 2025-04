Colegul lui Ianis Hagi, cu tricoul rupt în Athletic Bilbao – Rangers! Ce s-a întâmplat

09:30

LPF a stabilit programul etapei a 7-a din play-off. Partidele se vor desfăşura în perioada 2-5 mai, iar cel mai tare duel este cel dintre rivalele FCSB şi Dinamo. Derby de România se va disputa luni, pe 5 mai. În mod obişnuit, partida s-ar fi desfăşurat duminică, însă pe 4 mai are loc primul tur […]