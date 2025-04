De ce e bine să dormi cu un animal de pluș în brațe, chiar dacă ești adult

10:20

Viitorul lui Radu Drăgușin a fost decis într-un moment în care jucătorul este accidentat. Deși unele publicații britanice au scris despre posibilitatea ca Drăgușin să fie cedat de Tottenham chiar dacă e accidentat, impresarul jucătorului susține că acest lucru nu este adevărat. „El mai are 5 ani de contract cu Tottenham. Nu este pe picior … The post Viitorul lui Radu Drăgușin a fost decis appeared first on spotmedia.ro.