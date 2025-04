Ce trebuie să știi despre cele 5 „teritorii-cheie” din centrul negocierilor pentru pacea în Ucraina

10:20

România se numără printre țările din Europa Centrală și de Est care au reușit să treacă de "capcana venitului mediu", atingând statutul de economie cu venituri ridicate, arată raportul Greater Heights: Growing to High Income in Europe and Central Asia al Băncii Mondiale. Din 1990, 10 țări europene care au făcut parte din blocul economiilor …