Ecuador intră în alertă maximă după un presupus complot de asasinat vizându-l pe preşedintele Daniel Noboa

12:10

Procesul a 189 de persoane arestate în timpul protestelor antiguvernamentale din Turcia a început vineri la tribunalul Caglayan din Istanbul. Demonstraţiile au fost declanşate la 19 martie, odată cu reţinerea primarului Istanbulului, Ekrem and #304;mamo and #287;lu, un adversar politic important al preşedintelui Recep Tayyip Erdo and #287;an, acuzat de corupţie - acuzaţii pe care edilul le respinge, relatează BBC, care afirmă cele ce urmează.