Grav incident la Podu Iloaiei: O femeie a fost înjunghiată de noră

17:10

Pe 15 aprilie se vor împlini 107 ani de la inaugurarea primului muzeu literar din România, Bojdeuca din Țicău, care l-a găzduit pe Ion Creangă (1837-1889) din vara anului 1872 până la sfârșitul vieții. Vedeți și Vreți să vă testați memoria? Muzeul Național al Literaturii Române Iași, instituție subordonată Consiliului Județean Iași, va organiza Zilele [...] The post Sărbătoare de Zilele Bojdeucii din Țicău first appeared on IasiTV Life.