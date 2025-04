Ultimul spectacol al lunii la Opera Iași are loc mâine

07:20

Privim spre miracolul Învierii, care se apropie. Astăzi, după ce Lumina Sfântă va coborî la Ierusalim, o delegație va transporta candela sfântă către România. La miezul nopții, un unison de voci din toată țara va proclama „Hristos a înviat!". E al 17-lea an în care tradiţia aducerii candelei sfinte continuă în ţara noastră. După ce [...]