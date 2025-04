Spitale și farmacii de gardă în perioada 1-4 mai

07:30

O femeie și un copil au fost loviți de o mașină în localitatea Forăști, județul Suceava. Pompierii militari au intervenit cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, fiind sprijiniți de două echipaje SAJ. Femeia a fost declarată moartă după ce nu a răspuns la manevrele de resuscitare. Medicul aflat la fața locului a [...]