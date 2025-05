Tânăr din județul Iași încarcerat după ce a fost acuzat de tentativă de viol asupra verișoarei în vârstă de 9 ani

08:00

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 13 din Tătărași, reabilitată cu fonduri europene, se deschide luni, 28 aprilie. După o investiție importantă cu fonduri europene, Grădinița cu Program Prelungit nr. 13 din cartierul Tătărași este complet reabilitată și modernizată! Pe lângă lucrările de renovare, au fost achiziționate: mobilier nou (scaune, măsuțe, paturi, dulapuri etc.), sisteme de [...]