Gigi Becali, verdict despre lupta pentru titlu după 3-2 cu CFR Cluj: „Nu ai cum să îl mai pierzi!”

21:20

Gimnasta Sabrina Maneca Voinea a obţinut, sâmbătă, medalia de aur la sol, la Cupa Mondială de la Doha. La bârnă a ratat exerciţiul şi a încheiat pe locul 5. Sabrina Maneca Voinea a fost notată în finala la sol cu 13.600, cu care a câştigat medalia de aur. Pe podium au mai urcat Audrey Rousseau […] The post Sabrina Voinea, medalie de AUR la sol, la Cupa Mondială de la Doha appeared first on Antena Sport.