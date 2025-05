Suma uriaşă pe care o pune la bătaie Neluţu Varga! Prima promisă înaintea finalei Cupei României

19:10

Campionul olimpic, mondial şi european la înot David Popovici a strâns 173.000 de euro în cadrul campaniei „Ambasador pentru Acasă" derulată de Fundaţia Hope and Homes for Children România prin donarea echipamentului purtat la festivitatea de premiere de la Jocurile Olimpice Paris 2024, se arată într-un comunicat. Sub umbrela campaniei, cei cinci ambasadori au reuşit […]