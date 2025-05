„Să mănânce 10 mici, să bea o bere” Un patron din Liga 1 vrea să îl transfere pe Constantin Budescu

15:50

Acționarul majoritar al cluburilor de fotbal FC Rapid și Genoa, Dan Șucu, a afirmat, joi, la ambasada Italiei, că încă are multe lucruri de înțeles cum se fac afacerile în peninsulă, mediul de business fiind cu totul diferit de România. „Nu am căutat și nu am solicitat niciodată un sprijin din partea statului sau din […]