„Cui îi pasă?” Ange Postecoglou a răbufnit după ce Tottenham s-a calificat în finala Europa League

Florida Panthers, deţinătoarea Cupei Stanley, a fost învinsă la limită, cu scorul de 4-3, pe terenul formaţiei Toronto Maple Leafs, în cel de-al doilea meci al semifinalei Conferinţei de Est a Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), disputat miercuri seara. Maple Leafs câştigase şi primul meci din această serie (scor 5-4), disputat luni […]