Christian Horner, mesaj categoric despre viitorul lui Max Verstappen la Red Bull. Ce se întâmplă cu campionul mondial

16:50

Marius Șumudică a fost făcut praf de un patron din Liga 1, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României. Valeriu Iftime l-a „distrus” pe tehnicianul din Giulești și a spus că acesta nu poate antrena o echipă cu pretenții. Marius Șumudică și-a anunțat plecarea de la Rapid în fața fanilor, după 1-2. Chiar […] The post Un patron din Liga 1 l-a „distrus” pe Marius Șumudică: „Nu are nivel de Rapid! Sunt bucuros că a mâncat bătaie” appeared first on Antena Sport.