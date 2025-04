Liverpool – Tottenham, 18:30, LIVE SCORE. Echipa antrenată de Arne Slot poate lua titlul în Premier League!

22:10

A fost scandal în duelul dintre U Cluj şi Universitatea Craiova, din runda a şasea de play-off. Jucătorii au fost aproape de bătaie, după un fault dur al lui Dan Nistor. Totul a pornit după ce clujenii au trimis balonul în afara terenului. Codrea a cerut schimbare, iar Dan Nistor a oprit jocul. Scandal în […]