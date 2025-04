Ilie Dumitrescu, avertisment pentru FCSB înaintea derby-ului cu Rapid: „Nu e victimă sigură!”

02:00

A avut loc un moment incredibil în Barcelona – Real Madrid 3-2. Antonio Rudiger a fost eliminat pe finalul prelungirilor, după ce a comis un gest grosolan. Acesta a aruncat cu o sticlă de apă către arbitrul Ricardo De Burgos Bengoetxea. Concret, în minutul 120+2, arbitrul a oprit atacul lui Real Madrid, după ce Kylian […]