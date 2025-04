Bolojan explică susţinerea pentru Antonescu: Omul Ilie Bolojan are dreptul la opţiune

Preşedintele interimar Ilie Bolojan susţine că nu a încălcat Constituţia când s-a afişat în campanie alături de Crin Antonescu sau când a afirmat public că-l va vota la prezidenţiale. „Omul Ilie Bolojan are dreptul la opţiune”, apreciază el. „Nu am încălcat (Constituţia - n.r.) şi eu niciodată nu am fost un ipocrit de când sunt în politică de 20 de ani. De ce? Dacă aţi văzut, şi la primărie, şi la Consiliul Judeţean, şi la Preşedinţia României, am păstrat caracterul neutru al acestor instituţii....

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar