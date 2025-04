Antonio Rudiger, eliminat în Barcelona – Real Madrid 3-2. A făcut o criză de nervi, după un gest grosolan

13:00

Arne Slot scrie istorie pe banca celor de la Liverpool. Tehnicianul olandez al cormoranilor vrea să câştige titlul, din punct de vedere matematic, chiar în această rundă. Poate profita de egalul lui Arsenal cu Crystal Palace. Dacă Liverpool câştigă un punct cu Spurs pune mâna pe trofeu. Arne Slot spune că echipa sa are o mare […] The post Arne Slot nu mai are răbdare! Vrea titlul cu Liverpool chiar în această etapă appeared first on Antena Sport.