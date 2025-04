„Egoişti, nu îmi place”. Mircea Rednic a ieşit la atac, după ce i-a fost cerută demisia de la UTA

09:30

Mai este o singură cursă în afara Europei (Miami, 02-04 mai) și "Marele Circ" va veni pe "Bătrânul continent", la Imola (16-18 mai). Este momentul din an în care, de obicei, echipele introduc pachete importante de upgrade-uri. Echipe precum Ferrari și Red Bull nu vor introduce pachetele de upgrade-uri în Miami, deși acestea sunt deja […]