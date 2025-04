Novak Djokovic, out de la Madrid! Surpriză uriaşă la Caja Magica. Nu s-a mai întâmplat de 7 ani

09:00

Presa maghiară a scris despre criza acută în care se află Sepsi în Liga 1. Publicaţia Nemzeti Sport a remarcat că, în faţa propriilor fani, Sepsi a părut chiar mai slabă decât în etapele trecute. Formaţia patronată de Laszlo Dioszegi e în pericol să retrogradeze direct, situaţie la care nu se gândea nimeni înainte de […]