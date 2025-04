VIDEO. Evoluția stării de sănătate a celor doi răniți din accidentul cu incendiu de la Luncași

17:10

Camera de Comerț și Industrie Iași anunță organizarea Forumului Economic Iași, ediția a II-a, care va avea loc în perioada 4-5 iunie 2025. Evenimentul este deja recunoscut drept cea mai mare platformă de conectare cu mediul de afaceri din regiunea Nord-Est, contribuind atât la consolidarea rolului strategic al acestei regiuni în peisajul economic românesc, precum [...]