Sprijin pentru fertilitate: 15.000 lei pentru peste 10.000 de cupluri/femei singure

Poliția a reținut un bărbat de 32 de ani din Bacău care și-a vândut telefonul mobil necesar monitorizării brățării electronice. „La Dispeceratul Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică din cadrul IPJ Bacău a fost primită o alertă referitoare la faptul că un dispozitiv mobil Pure Track nu se mai află în proximitatea brăţării electronice montate asupra [...]