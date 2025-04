„Fiecare meci e o finală”. Răzvan Lucescu, mesaj de luptă după ce PAOK a reuşit remontada în derby-ul cu Panathianikos

16:50

România va debuta duminică, de la ora 19:30, la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, Divizia I/A, împotriva Poloniei. Turneul are loc în perioada 27 aprilie – 3 mai, iar toate meciurile tricolorilor vor fi transmise în AntenaPLAY. În ultimii 24 de ani, România a mai găzduit trei turnee în Divizia II (2001, 2008 şi […] „E principalul factor!" Roberto Gliga, încrezător înaintea debutului României la Campionatul Mondial, Divizia I/A