Pep Guardiola, cuvinte uriaşe după ce Liverpool a cucerit titlul! Ce a spus antrenorul lui Manchester City

17:20

Bărbatul celebru care s-a iubit cu Mădălina Ghenea, Grigor Dimitrov, are o nouă cucerire. Tenismentul în vârstă de 33 de ani s-a afişat alături de noua lui parteneră. Grigor Dimitrov şi Mădălina Ghenea au avut o relaţie de aproape un an în 2023. Cei doi nu s-au ferit să se afişeze împreună şi să posteze […] The post Bărbatul celebru care s-a iubit cu Mădălina Ghenea are o nouă cucerire. Cine este femeia cu care s-a afişat appeared first on Antena Sport.