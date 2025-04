Mihai Stocihiţă a răbufnit după Dinamo – CFR Cluj 1-1: „Cine a adus străini? De ce?”

17:50

Sepsi se află într-o situație critică în Liga 1, însă Laszlo Dioszegi a luat o decizie importantă. Patronul echipei din Covasna s-a hotârât și va renunța la serviciile lui Dorinel Munteanu, tehnician care a adunat un singur punct în cele 5 partide petrecute pe banca formației. În momentul de față, Sepsi se află pe locul […]