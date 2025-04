Laszlo Dioszegi a anunţat antrenorul care l-a înlocuit pe Dorinel Munteanu la Sepsi: „Era aproape de Budapesta”

20:00

Oficialii lui Sepsi au anunțat că Dorinel Munteanu nu mai este antrenorul echipei, în decursul zilei de 28 aprilie. Acum, Laszlo Dioszegi a oferit prima reacție. Dorinel Munteanu a stat pe banca lui Sepsi pentru 5 partide, în care a reușit să obțină un singur punct. Tehnicianul i-a lăsat pe covăsneni pe locul 8 în […]