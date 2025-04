CFR Cluj, comunicat dur înaintea derby-ului cu U Cluj! Măsurile luate după ultimele violențe și distrugeri

23:00

România a fost aproape de un rezultat mare cu Marea Britanie în direct în AntenaPlay. Tricolorii de la hochei au intrat în prelungiri contra britanicilor, dar au pierdut în over time. Autorul golului tricolorilor, Balasz Gajdo spune că România merita să câştige şi cu Polonia, dar şi cu Marea Britanie. România a dus meciul în prelungiri,