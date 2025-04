Barcelona – Inter LIVE TEXT (22:00), în turul semifinalelor Champions League. Catalanii, fără Lewandowski

19:30

Oficialii de la CFR Cluj au emis un comunicat dur înaintea derby-ului cu U Cluj. Echipa din Gruia vrea să se asigure că fanii „șepcilor roșii” nu își vor mai achiziționa bilete în zona suporterilor gazdă, după ultimele violențe și distrugeri. Derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj se va juca pe 3 mai, de […] The post CFR Cluj, comunicat dur înaintea derby-ului cu U Cluj! Măsurile luate după ultimele violențe și distrugeri appeared first on Antena Sport.