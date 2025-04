Antonio Rudiger, suspendare uriașă după scandalul din finala Cupei! Bellingham a scăpat de pedeapsă

09:50

Fostul mare pugilist român, Mihai Leu trece prin clipe cumplite. Acesta a fost internat, de urgenţă, la spital după ce a fost transportat cu un elicopter SMURD. În acest moment, se află în stare critică, conform informaţiilor apărute. Mihai Leu are grave probleme de sănătate. Fostul mare pugilist român a fost aadus la Spitalul Fundeni […]