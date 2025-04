Marius Şumudică, „făcut praf”! Ionuţ Lupescu nu s-a ferit de cuvinte. Nu l-a iertat nici pe Dan Şucu

16:20

Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi, a anunţat schimbări la echipa pe care o pregăteşte din sezonul viitor. Universitatea Craiova are ca obiectiv titlul în următorul sezon. În acest sezon, oltenii mai au doar şanse matematice la titlu. Cu 4 etape înainte de final, Universitatea Craiova e la 6 puncte în spatele liderului FCSB. Mirel Rădoi: […] The post „Nu o să se mai întâmple asta” Mirel Rădoi a anunţat „revoluţia” la Universitatea Craiova! appeared first on Antena Sport.