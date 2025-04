Șoc total în semifinalele Ligii Campionilor Asiei! Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, eliminată de Kawasaki

04:20

Culturiştii din naţionala României sunt gata să-şi umfle muşchii la Europeanul din Spania. Ca să le meargă bine, ei şi-au prezentat noul echipament la Arcul de Triumf. Oana Vasilescu are 37 de ani, face culturism de doar trei ani, dar este deja campioană europeană. Din Târgu Mureş, ea a urcat pentru prima oară în Arcul […]