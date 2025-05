România, sancţionată de FIFA după incidentele de la meciurile cu Bosnia şi San Marino. Ce pedeapsă au primit „tricolorii”

13:30

Marius Şumudică a oferit noi detalii despre situaţia sa de la Rapid, după ce nu a fost lăsat să plece în urma eşecului cu Hermannstadt, din semifinalele Cupei României. Şumudică a lăsat să se înţeleagă că îi va părăsi pe giuleşteni la finalul sezonului. Până atunci, Rapid mai are 4 meciuri de disputat din play-off, […] The post Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre situaţia de la Rapid: „N-am fost lăsat să plec, îmi fac treaba la antrenament” appeared first on Antena Sport.