Universitatea Craiova – Rapid, LIVE TEXT (20:30). Duel „de foc” între Rădoi şi Şumudică. Echipele probabile

Boris Becker, fost număr 1 mondial în tenis, a povestit, într-un interviu acordat El Mundo, consecinţele celor opt luni petrecute în închisoare în 2022. „Este o perioadă despre care aş prefera să nu vorbesc în detaliu. Am fost speriat uneori şi am plătit pentru greşelile mele, dar întotdeauna am învăţat mult mai mult din înfrângeri […]