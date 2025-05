Unde votează candidații la președinție și primarii din București

06:10

Cea mai bună variantă pentru Coloana infinitului, a lui Constantin Brâncuși, realizată din materiale reciclabile va fi premiată în cadrul Energy Expo 2025, care se va desfășura între 22 și 24 mai la București. Proiectele trebuie înscrise până pe 10 mai pe www.loopacademy.xyz, iar fiecare echipă are nevoie de un profesor coordonator, care să le […]